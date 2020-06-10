Жители Алтайского края похитили 38 тонн дизтоплива

Главное следственное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела о хищении топлива в особо крупном размере против восьмерых жителей Бийска и Зонального района, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что участники организованной группы, в которую входили ныне уволенные сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия, организовали схему кражи дизельного топлива.

"В процессе совершения хищений одни участники группы патрулировали территорию вблизи предприятия, обеспечивая безопасность, другие на грузовом автомобиле подъезжали к забору, перебрасывали шланг, третьи подсоединяли шланг к цистернам с топливом и открывали кран", — уточнили в полиции.

Затем горюче-смазочные материалы перевозили в один из гаражей на территории района. Реализацию дизельного топлива осуществляли в Бийске.

По информации правоохранителей, в период с сентября 2018 года по апрель 2019 года таким образом было похищено не меньше 38 тонн дизтоплива. Ущерб от действий злоумышленников оценивают в сумму, превышающую 2 млн рублей.

Руководитель преступной группы признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ее участникам предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.