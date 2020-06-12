Фото: m-strana.ru, 24segodnya.ru, из свободных источников
Расслабиться после трудового дня, прогреть косточки или просто хорошо помыться: без бани и жизнь не та. Каждый дачник или хозяин собственного дома мечтает о парилке, которую и гостям не стыдно показать, и участок украсит. Варианты постройки предлагают сегодня великое множество: от "сделай сам, мы подскажем" до элитных с уникальным дизайном. Последние чаще всего относятся к "сухим" саунам, но менее желанным местом отдыха для русского человека они не станут. Собрали для вас несколько примеров живописных построек.
Комментарии
Вместо того, чтоб картинки из интернета собирать, лучше бы адресок подкинули, где баньку заказать можно, щитовую или из бруса.
когда в Барнауле бани откроют?- много людей живут в комнатах даже без душа--осталось нам ещё в городе вместе с туберкулёзом запустить вшей....уже про" корону" народ забыл
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Народ сейчас мечтает только про то,чтобы в сентябре дети в школу пошли....Ну,если этого не будет?-Держись ВЛАСТЬ! Я даже не знаю за какое место власть держаться будет-ведь вопрос школы касается не только пенсионеров,а молодого поколения,воспитанного на агрессивном ТВ
Кто-то додумался в бассейне металлические перила и ступеньки сделать , что бы особенное удовольствие зимой получать .