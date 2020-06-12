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Расслабиться после трудового дня, прогреть косточки или просто хорошо помыться: без бани и жизнь не та. Каждый дачник или хозяин собственного дома мечтает о парилке, которую и гостям не стыдно показать, и участок украсит. Варианты постройки предлагают сегодня великое множество: от "сделай сам, мы подскажем" до элитных с уникальным дизайном. Последние чаще всего относятся к "сухим" саунам, но менее желанным местом отдыха для русского человека они не станут. Собрали для вас несколько примеров живописных построек.