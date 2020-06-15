В Барнауле на три недели отключают горячую воду по контуру ТЭЦ-2

С 15 июня тысячи жителей Барнаула останутся без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей по контуру ТЭЦ-2.
Энергетики проверят тепловые сети на прочность и плотность и отремонтируют трубопровод. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.
Под отключение попадают 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор. Водоснабжение восстановят через три недели – 6 июля.
В их число частично попадали здания, расположенные на отрезках проспектах Ленина, Калинина и Космонавтов, микрорайоны ВРЗ и Восточный.
Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение, можно узнать на карте. Территория, где не будет воды, выделена желтым цветом.
Комментарии
Ха! Неудачники!
Ха! Ты о чем пришлёпнутый?!!
15.06.2020 09:02
- гость -
Это баптист водонагревателей.
15.06.2020 09:11
- гость -
... водонагревателей.
Да хоть тазиков и кастрюлек, лижбы баБтист.
15.06.2020 08:26
- гость -
Ха! Неудачники!
Да их нарочно на 3 недели, чтобы голосовать не ходили.
Нет таких законов, чтобы на 20 дней отключать. В кране горячей воды хозяйничают либерасты.
Если к 24 июня не начнут подачу горячей воды, как это можно расценивать? Нарочно хотят испортить праздник людям? Чтобы сидели с грязными ушами и ругали, страшно подумать, кого...
Почему бани не работают?
Там ведь все условия и рекомендации!! Люди моются с мылом и веником парятся при высоких температурах!
Откройте общественные бани, идиёты!!!