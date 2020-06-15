В Барнауле на три недели отключают горячую воду по контуру ТЭЦ-2

С 15 июня тысячи жителей Барнаула останутся без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей по контуру ТЭЦ-2.

Энергетики проверят тепловые сети на прочность и плотность и отремонтируют трубопровод. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.

Под отключение попадают 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор. Водоснабжение восстановят через три недели – 6 июля.

В их число частично попадали здания, расположенные на отрезках проспектах Ленина, Калинина и Космонавтов, микрорайоны ВРЗ и Восточный.

Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение, можно узнать на карте. Территория, где не будет воды, выделена желтым цветом.