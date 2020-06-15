В барнаульском микрорайоне на двое суток отключают горячую воду

Сибирская генерирующая компания предупредила жителей Барнаула об отключении горячей воды в микрорайоне Дружном.

Под него попадают 29 многоквартирных домов, детский сад и школа, а также несколько нежилых зданий. Ограничение водоснабжения продлится двое суток – с 15 июня до 12:00 17 июня.

Это связано с перекладкой тепловой сети на магистральном трубопроводе. Она продлится намного дольше, чем двое суток.

Но чтобы надолго не отключать воду, специалисты установят специальные заглушки, которые позволят проводить работы, не ограничивая подачу воды.

Более подробную информацию о домах, в которых не будет горячей воды, можно посмотреть на карте: