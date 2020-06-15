В водоеме под Бийском нашли тело утонувшего мужчины

На Смоленских карьерах неподалеку от Бийска утонул мужчина. Его тело нашли только через сутки. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Изначально о 39-летнем мужчине заявили в полицию как о без вести пропавшем. На следующий день в ходе поисково-спасательных работ на карьерах было найдено его тело. На трупе не было признаков насильственной смерти, однако в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как ранее сообщил amic.ru, неподалеку от села Безрукавка в реке Алей утонула восьмилетняя девочка. Ее тело обнаружили 15 июня.

Напомним, что на данный момент в Алтайском крае для купания закрыты все официальные пляжи.