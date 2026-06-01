Барнаулец вез в город случайного попутчика и 50 кг веществ для производства наркотиков

Пассажира правоохранители отпустили

01 июня 2026, 11:00, ИА Амител

Фото: Главное управление МВД России По алтайскому краю

В Алтайском крае правоохранители задержали 43-летнего жителя Барнаула, у которого в машине обнаружили 50 кг прекурсоров наркотических средств, а при обыске в гараже нашли еще 79 кг, сообщает алтайское МВД.

«Задержан на Чуйском тракте в Тальменском районе. Вез в Барнаул на арендованном автомобиле из Новосибирской области два 25-килограммовых термомешка с прекурсорами. По дороге он подобрал случайного попутчика», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители изъяли запрещенные вещества и отпустили пассажира, так как он не был осведомлен о противоправной деятельности водителя.

Полицейские также выяснили, что мужчина хранит партию аналогичного сырья в арендованном гараже в Новосибирской области. В ходе служебной командировки изъяли еще 79 кг прекурсоров.

Ранее в Рубцовске задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков. Во время личного досмотра у него обнаружили пластиковый зип-пакет с неизвестным веществом.