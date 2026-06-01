ООН оказалась на грани банкротства
По расчетам организации, деньги закончатся к середине августа
01 июня 2026, 10:00, ИА Амител
ООН находится на грани банкротства из-за задержки обязательных платежей со стороны соперничающих друг с другом США и Китая, которые совокупно обеспечивают 42% ее базового бюджета. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal пишет "Газета.ru".
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал развивающуюся ситуацию "гонкой к банкротству" и предупредил о "вполне реальной угрозе финансового краха". По расчетам организации, средства закончатся к середине августа.
Долг США превысил 4 млрд долларов. Китай должен 455 млн долларов, хотя на этой неделе перевел почти 850 млн долларов.
ООН уже закрыла несколько офисов, сократила три тысячи должностей в секретариате и ускорила вывод миротворцев из Африки.
«Мы попали в кафкианский круговорот», — заявил Гутерриш в обращении к странам — членам ООН.
Вашингтон начал направлять финансовую помощь через Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, но она не покрывает задолженность страны по обязательным взносам. Если долг продолжит расти, уже в 2027 году Штаты могут лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее.
10:25:21 01-06-2026
Так как ООН вообще ничего не делает для разрешения конфликтов на планете, самое разумное это их просто разогнать.
11:51:51 01-06-2026
"Если долг продолжит расти, уже в 2027 году Штаты могут лишиться права голоса" - сейчас почему не выставить за дверь? Ещё в детстве учили - не сделал, значит в школу только с родителями.. В некоторые заведения нет входа, если у вас на счету нет определённой суммы.. Дома у себя пусть долги копят.