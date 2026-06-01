ООН оказалась на грани банкротства

По расчетам организации, деньги закончатся к середине августа

01 июня 2026, 10:00, ИА Амител

Флаг ООН / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

ООН находится на грани банкротства из-за задержки обязательных платежей со стороны соперничающих друг с другом США и Китая, которые совокупно обеспечивают 42% ее базового бюджета. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal пишет "Газета.ru".

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал развивающуюся ситуацию "гонкой к банкротству" и предупредил о "вполне реальной угрозе финансового краха". По расчетам организации, средства закончатся к середине августа.

Долг США превысил 4 млрд долларов. Китай должен 455 млн долларов, хотя на этой неделе перевел почти 850 млн долларов.

ООН уже закрыла несколько офисов, сократила три тысячи должностей в секретариате и ускорила вывод миротворцев из Африки.

«Мы попали в кафкианский круговорот», — заявил Гутерриш в обращении к странам — членам ООН.

Вашингтон начал направлять финансовую помощь через Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, но она не покрывает задолженность страны по обязательным взносам. Если долг продолжит расти, уже в 2027 году Штаты могут лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее.