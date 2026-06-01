Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Международным днем защиты детей
Особые слова благодарности Франк адресовал родителям, наставникам и педагогам
01 июня 2026, 10:20, ИА Амител
Вячеслав Франк напомнил, что дети — это надежда и будущее, а забота об их счастливом и благополучном детстве — главная задача семьи, общества и государства. В своем поздравлении градоначальник призвал окружать детей любовью и вниманием, дарить им душевное тепло.
«Дети — это наша надежда, наше будущее. Окружайте их любовью и заботой, дарите им внимание и тепло своей души. Сделать детство радостным и благополучным — главная задача семьи, общества и государства», — заявил глава города.
Особые слова благодарности Франк адресовал родителям, наставникам и педагогам, а также тем, кто подарил семью приемным детям.
Школьникам глава города пожелал счастья, крепкого здоровья, добра и мира, незабываемых впечатлений, верных друзей и веселых каникул.
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