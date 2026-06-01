Стало известно, кто пойдет на выборы в Госдуму от алтайской "Единой России"
В регионе определили победителей предварительного голосования
01 июня 2026, 11:05, ИА Амител
В Алтайском крае завершилось предварительное голосование партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы. Процедура проходила на сайте pg.er.ru до 31 мая. По итогам голосования стали известны победители по одномандатным округам и партийному списку.
Победители по округам
По Барнаульскому одномандатному избирательному округу (№ 44) наибольшую поддержку участников предварительного голосования получил действующий депутат Госдумы от партии Даниил Бессарабов.
В Бийском округе (№ 45) победителем также стал депутат Госдумы Иван Лоор.
По Славгородскому округу (№ 46) в голосовании лидировал заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания и первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько.
Победитель по списку
По партийному списку первое место занял Герой России, генерал-полковник, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.
Окончательные результаты предварительного голосования 2 июня утвердит организационный комитет по проведению процедуры в Алтайском крае. Его возглавляет секретарь реготделения "Единой России" Александр Романенко.
Победители предварительного голосования получат поддержку партии при выдвижении на выборы депутатов Госдумы. Единый день голосования в России пройдет 20 сентября 2026 года. Жителям Алтайского края предстоит избрать депутатов нижней палаты парламента нового созыва по одномандатным округам и партийным спискам. Также в регионе будут выбирать новый состав АКЗС.
11:22:07 01-06-2026
За кого назначили, за того и проголосовали. Но сентябрь расставит всё на свои места. «Цыплят по осени считают» — это русская пословица, которая означает, что об исходе какого-либо дела нужно судить лишь по итоговому результату, а не в процессе.
11:29:38 01-06-2026
Гость (11:22:07 01-06-2026) За кого назначили, за того и проголосовали. Но сентябрь расс... Они и в сентябре нарисуют за три дня - электронно
11:30:59 01-06-2026
кто увеличил пенсионный возраст, кто повышает сборы и налоги, кто вводит неадекватные утильсборы, дикие запреты на менеджеры, ютубы и прочие интернеты
11:37:59 01-06-2026
В сентябре назначат тех же, кого и назначили. Голосуй не голосуй...
12:02:04 01-06-2026
В Ярославле лидирует Терешкова. 89 годиков кандидату.
12:17:25 01-06-2026
Как идёт устранение коммунистов?
14:15:53 01-06-2026
Что-то не видно ни одного кандидата, прошедшего СВО.
14:23:28 01-06-2026
Горожанин. (14:15:53 01-06-2026) Что-то не видно ни одного кандидата, прошедшего СВО.... Выбор ЕР!
16:10:38 01-06-2026
Горожанин. (14:15:53 01-06-2026) Что-то не видно ни одного кандидата, прошедшего СВО.... там люди ни дня не работали, а Вы про СВО..
15:58:46 01-06-2026
Назначат кто удобен. От выражение народные избранники только выражение и осталось. Никто их не избирал.
23:44:36 01-06-2026
Зато у них председатель партии Дмитрий Медведев, вот!