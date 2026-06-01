Стало известно, кто пойдет на выборы в Госдуму от алтайской "Единой России"

В регионе определили победителей предварительного голосования

01 июня 2026, 11:05, ИА Амител

Денис Голобородько / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае завершилось предварительное голосование партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы. Процедура проходила на сайте pg.er.ru до 31 мая. По итогам голосования стали известны победители по одномандатным округам и партийному списку.

Победители по округам

По Барнаульскому одномандатному избирательному округу (№ 44) наибольшую поддержку участников предварительного голосования получил действующий депутат Госдумы от партии Даниил Бессарабов.

В Бийском округе (№ 45) победителем также стал депутат Госдумы Иван Лоор.

По Славгородскому округу (№ 46) в голосовании лидировал заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания и первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько.

Победитель по списку

По партийному списку первое место занял Герой России, генерал-полковник, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.

Окончательные результаты предварительного голосования 2 июня утвердит организационный комитет по проведению процедуры в Алтайском крае. Его возглавляет секретарь реготделения "Единой России" Александр Романенко.

Победители предварительного голосования получат поддержку партии при выдвижении на выборы депутатов Госдумы. Единый день голосования в России пройдет 20 сентября 2026 года. Жителям Алтайского края предстоит избрать депутатов нижней палаты парламента нового созыва по одномандатным округам и партийным спискам. Также в регионе будут выбирать новый состав АКЗС.