Старинный дом за 1 рубль продают в Барнауле после пожара. Фото

Здание построили в 1903 году

01 июня 2026, 10:25, ИА Амител

Старинный дом на ул. Никитина, 103 / Фото: РТС-тендер

Дом находится на ул. Никитина, 103. Он видел город в императорский, советский и российский периоды: его построили еще в 1903 году.

По информации, опубликованной на электронной площадке "РТС-тендер", двухэтажное здание признали объектом культурного наследия. Дом простоял больше 100 лет, но его сильно повредил пожар в 2010 году. Огонь разрушил стены, полы и лестницу. С тех пор у здания нет крыши.

Инженерные коммуникации отключены. Начальная цена продажи — всего 1 рубль.

Старинный дом на ул. Никитина, 103 / Фото: РТС-тендер

Но новый собственник должен будет в течение нескольких лет провести полную реставрацию здания. До мая 2027 года необходимо разработать проект восстановления, а к маю 2032 года — вернуть дому его первоначальный исторический облик.

Заявки на участие в торгах принимают до 15 июня этого года. Сам аукцион пройдет 23 июня.