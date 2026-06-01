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Старинный дом за 1 рубль продают в Барнауле после пожара. Фото

Здание построили в 1903 году

01 июня 2026, 10:25, ИА Амител

Старинный дом на ул. Никитина, 103 / Фото: РТС-тендер
Старинный дом на ул. Никитина, 103 / Фото: РТС-тендер

Дом находится на ул. Никитина, 103. Он видел город в императорский, советский и российский периоды: его построили еще в 1903 году. 

По информации, опубликованной на электронной площадке "РТС-тендер", двухэтажное здание признали объектом культурного наследия. Дом простоял больше 100 лет, но его сильно повредил пожар в 2010 году. Огонь разрушил стены, полы и лестницу. С тех пор у здания нет крыши. 

Инженерные коммуникации отключены. Начальная цена продажи — всего 1 рубль.

Старинный дом на ул. Никитина, 103 / Фото: РТС-тендер

Но новый собственник должен будет в течение нескольких лет провести полную реставрацию здания. До мая 2027 года необходимо разработать проект восстановления, а к маю 2032 года — вернуть дому его первоначальный исторический облик.

Заявки на участие в торгах принимают до 15 июня этого года. Сам аукцион пройдет 23 июня.

Архитектурные контрасты Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

10:31:57 01-06-2026

Что то мне подсказывает, что на месте этого "культурного наследия", появится жилая свечка на 28 этажей.

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Гость

10:45:33 01-06-2026

я бы купил, но срок маленький для восстановления

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Мусик

11:20:31 01-06-2026

Гость (10:45:33 01-06-2026) я бы купил, но срок маленький для восстановления... а к маю 2132 года будет нормально?

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