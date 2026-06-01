Старинный дом за 1 рубль продают в Барнауле после пожара. Фото
Здание построили в 1903 году
01 июня 2026, 10:25, ИА Амител
Дом находится на ул. Никитина, 103. Он видел город в императорский, советский и российский периоды: его построили еще в 1903 году.
По информации, опубликованной на электронной площадке "РТС-тендер", двухэтажное здание признали объектом культурного наследия. Дом простоял больше 100 лет, но его сильно повредил пожар в 2010 году. Огонь разрушил стены, полы и лестницу. С тех пор у здания нет крыши.
Инженерные коммуникации отключены. Начальная цена продажи — всего 1 рубль.
Но новый собственник должен будет в течение нескольких лет провести полную реставрацию здания. До мая 2027 года необходимо разработать проект восстановления, а к маю 2032 года — вернуть дому его первоначальный исторический облик.
Заявки на участие в торгах принимают до 15 июня этого года. Сам аукцион пройдет 23 июня.
10:31:57 01-06-2026
Что то мне подсказывает, что на месте этого "культурного наследия", появится жилая свечка на 28 этажей.
10:45:33 01-06-2026
я бы купил, но срок маленький для восстановления
11:20:31 01-06-2026
Гость (10:45:33 01-06-2026) я бы купил, но срок маленький для восстановления... а к маю 2132 года будет нормально?