Первый летний рассвет в Барнауле. Фото
1 июня в городе стало как-то особенно жарко
01 июня 2026, 11:22, ИА Амител
Первое летнее утро в Барнауле / Фото: amic.ru / Мария Петренко
Первый летний рассвет в Барнауле. 1 июня 2026 года солнце взошло над городом в 05:03 утра, заход будет в 21:41. Продолжительность дня составит 16 часов 38 минут.
Впереди 92 дня лета — пусть каждый для вас будет особенным.
11:49:33 01-06-2026
Мосты ведь запрещено фотографировать?!
12:12:19 01-06-2026
рассвет - час до восхода солнца
восход - момент, когда солнце отрывается от земли
22:59:46 01-06-2026
Красивый рассвет). Спасибо