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Первый летний рассвет в Барнауле. Фото

1 июня в городе стало как-то особенно жарко

01 июня 2026, 11:22, ИА Амител

Первое летнее утро в Барнауле / Фото: amic.ru / Мария Петренко

Первый летний рассвет в Барнауле. 1 июня 2026 года солнце взошло над городом в 05:03 утра, заход будет в 21:41. Продолжительность дня составит 16 часов 38 минут.

Впереди 92 дня лета — пусть каждый для вас будет особенным.

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Комментарии 3

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Гость

11:49:33 01-06-2026

Мосты ведь запрещено фотографировать?!

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гость

12:12:19 01-06-2026

рассвет - час до восхода солнца
восход - момент, когда солнце отрывается от земли

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Гость

22:59:46 01-06-2026

Красивый рассвет). Спасибо

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