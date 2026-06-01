Первый летний рассвет в Барнауле. Фото

1 июня в городе стало как-то особенно жарко

01 июня 2026, 11:22, ИА Амител

Первое летнее утро в Барнауле / Фото: amic.ru / Мария Петренко

Первый летний рассвет в Барнауле. 1 июня 2026 года солнце взошло над городом в 05:03 утра, заход будет в 21:41. Продолжительность дня составит 16 часов 38 минут.

Впереди 92 дня лета — пусть каждый для вас будет особенным.