57 лет назад Валентина Терешкова впервые полетела в космос

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле "Восток-6" совершила свой первый полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом и первой женщиной из них.

Как пишет calend.ru, в день первого полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте они узнали из новостей по радио.

"Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта", — вспоминал полковник Николай Каманин, который занимался отбором и подготовкой космонавтов.



"Чайка" (позывной Терешковой) довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе.

Приземление прошло на территории Баевского района Алтайского края. Местные жители радушно встретили первую в мире женщину-космонавта. Она полакомилась алтайскими продуктами практически сразу после посадки, вопреки наставлениям врачей.

В Баевском районе установлен памятник "Чайке". Его возвели рядом с тем местом, куда она приземлилась.

После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.