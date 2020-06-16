57 лет назад Валентина Терешкова впервые полетела в космос

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле "Восток-6" совершила свой первый полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом и первой женщиной из них.
Как пишет calend.ru, в день первого полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте они узнали из новостей по радио.
"Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта", — вспоминал полковник Николай Каманин, который занимался отбором и подготовкой космонавтов.
"Чайка" (позывной Терешковой) довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе.
Приземление прошло на территории Баевского района Алтайского края. Местные жители радушно встретили первую в мире женщину-космонавта. Она полакомилась алтайскими продуктами практически сразу после посадки, вопреки наставлениям врачей.
В Баевском районе установлен памятник "Чайке". Его возвели рядом с тем местом, куда она приземлилась.
После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.
Комментарии
Бабка себе концовку смазала, обнулением
карапь не слушается
Толку от выборов. Расход бюджета и только.
Вы пишите , что она впервые полеела в космос. А когда она второй раз полетела? Может быть вы хотели сказать, что впервые в космос полетела женщина?
А когда она второй раз полетела?
Да не летала она больше, правильно!
После полёта Терешкова осталась в отряде, и даже могла быть назначена командиром женского экипажа КК «Союз». 30 апреля 1997 года Терешкова покинула отряд в связи с достижением предельного возраста.
С 1997 года — старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов.
После космического полёта Терешкова поступила в Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского и, окончив её с отличием, позднее стала кандидатом технических наук, профессором, автором более 50 научных работ.