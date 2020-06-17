"Чужого не надо". В Барнауле долги за свет будут взыскивать чаще и быстрее

Количество судебных приказов о взыскании задолженности за электроэнергию через суд выросло в Барнауле в два раза. Такие данные за май приводят в БГЭС по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Начальник юридического отдела Барнаульской горэлектросети Ирина Тишина в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала, что сделали в компании, чтобы работать с должниками эффективнее.
– Ирина Александровна, какие меры в компании предприняли, чтобы не допустить критического роста количества неплатежей?
– Мы понимали, что после апрельского постановления правительства № 424 показатели по платежной дисциплине могут измениться в худшую сторону и предприняли определенные шаги. Первое, что мы сделали – это обратили пристальное внимание на тех потребителей, которые всегда оплачивали электроэнергию добросовестно, а в апреле и мае у них появились неплатежи. По таким должникам сразу обращаемся в суды. Второе – ускорили работу по подготовке заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности и усилили взаимодействие с судебными приставами, которые осуществляют работу по этим приказам в рамках исполнительного производства. Для нас важно, чтобы люди поняли, что платить за электричество все равно придется.
– Сколько проходит дней с момента неоплаты электричества до получения судебного приказа?
– На получение судебного приказа уходит порядка 30 дней. Если абонент до 10 числа месяца, следующего за истекшим, не оплачивает электроэнергию в полном объеме, то уже с 11 числа начинается работа по взысканию задолженности в судебном порядке. По всем недобросовестным пользователям мы готовим заявления и отправляем их в суд, после чего по гражданско-процессуальному кодексу четко отслеживаем сроки выдачи судебного приказа. Так, не заплатив 10 июня за электроэнергию, 10 июля можно получить уже конкретные проблемы, связанные с неплатежами. Судебный пристав, получив судебный приказ, налагает арест на все имеющиеся у должника счета. Также оперативно работает Пенсионный фонд, куда мы отправляем документы, если видим, что недобросовестный пользователь электричеством пенсионного возраста. Это значит, что из пенсии будет вычтена сумма задолженности с учетом госпошлины.
– Новые подходы уже привели к результатам?
– В мае текущего года мы получили в два раза больше судебных приказов по сравнению с маем прошлого года. В период самоизоляции служба судебных приставов не прекращала работу, как и суды, которые работали дистанционно. Это привело к увеличению количества исполнительных документов и взысканной по ним суммы задолженности.
– Какие еще способы работы с неплательщиками вы сейчас используете?
– Запрет на отключение электроэнергии при ее небытовом потреблении не действует, и мы активно пользуемся этой возможностью. Остаться без света – вполне реальная угроза для предпринимателей и юридических лиц. Для граждан, помимо ареста банковских счетов и карт, остаются риски потери части имущества. Мы возобновим совместные с судебными приставами рейды к должникам домой, как только это станет возможным. В любом случае, со всеми неплательщиками работа ведется до полного погашения долга. Инструментов для этого у нас достаточно. Мы всего лишь хотим получать платежи за электроэнергию от потребителей своевременно. Лишнего и чужого нам не надо.
Комментарии
"Звиздеть, не мешки воророчять!!?"
Да, что бы БГЭС, да из-за 500р. и в суд пошло, не смешите.....
Да, что бы БГЭС, да из-за 500р. и в суд пошло, не смешите.....
не в суд, а к судье)))
Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм...
Говорю построили воровское государство! По воровским законам, пардон понятиям, долг это то за что можно и жизни лишиться... Если отдавать больше не чего...
БГЭС, если чужого не надо, сделайте стоимость электричества, равной ее себестоимости ее получения, а то с копейки почему-то хотите получить рубль.
А как вам реклама про Шерлока Хомса? Кто это воет как собака Баскервилей Холмс? Это мисис Хадсон, Ватсон. Ей заменили счетчик и сорвали пломбу теперь она должна заплатить штраф 30-50 тысяч рублей за срыв пломбы. Нормально? То есть они бабку натягивают официально в своей рекламе, за то что она попала к мошенникам. А не они ли сами мошенники? Вы откуда цифры для нищего края такие несете?! Пенсионеров обуть за святое почитаете? Ничего чужого не надо говорите?
Действительно, работа с неплательщиками в БГЭС поставлена очень хорошо. Да и законы позволяют её реализовать. Приказное производство - это дело.
Барнаульская горэлектросеть на рынке почти 60 лет. Стабильная компания с хорошим, крепким коллективом и грамотным руководителем....
Обращался к ним для замены счетчика. Все сделали качественно и в срок. Остался доволен.
17.06.2020 09:50
Владимир Иванович
А что, эта организация уже заказывает отзывы на бирже отзывов? Да еще таким бездарям...
...действительно надо платить, а то заберут все, что осталось. Было бы за счет чего платить....
платить или не платить дело каждого. Также как и отвечать за последствия: оставаться с электричеством или сидеть без него
1. Какая "сильная" у нас вертикаль власти! Бизнес всё делает наоброт:
"после апрельского постановления правительства № 424 показатели ... могут измениться в худшую сторону и предприняли определенные шаги"
2. А добросовестных сразу за шкирку и в суд - с других то взять не получиться! :
обратили ....внимание на тех потребителей, которые всегда оплачивали... добросовестно !!!), а в апреле и мае у них появились неплатежи. По таким должникам сразу (!Ё!!) обращаемся в суды"
Владимир Иванович, а кто ещё есть на рынке? Правильно, никого! Вот и пользуются монополисты этим. Покупают у ГЭС электричество по 80 копеек, а нам по 4 рубля с лишним продают. Наценка 500%
Новые подходы уже привели к результатам?
– В мае текущего года мы получили в два раза больше судебных приказов по сравнению с маем прошлого года. В период самоизоляции служба судебных приставов не прекращала работу, как и суды, которые работали дистанционно. Это привело к увеличению количества исполнительных документов и взысканной по ним суммы задолженности.
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Пока люди были в изоляции, электрики наращивали обращения в суд на беспомощное население, ограниченное в правах. Ведь доказывать ничего не надо. Пиши всем подряд любую сумму, приказ обеспечен. А там кто не успеет из-за короновируса отменить, того и заставят платить.
Ещё и хвалятся, какие ловкие! Кому война, а кому мать родна!
Нарочно травят-троллят население, чтобы не пошли на голосование.
Действительно, работа с неплательщиками в БГЭС поставлена очень хорошо. Да и законы позволяют её реализовать. Приказное производство - это дело.
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Приказ легко отменяется, достаточно написать просто, что не согласен даже не обосновывая, просто у нас многие этого к сожалению не знают(((