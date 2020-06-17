"Чужого не надо". В Барнауле долги за свет будут взыскивать чаще и быстрее

Количество судебных приказов о взыскании задолженности за электроэнергию через суд выросло в Барнауле в два раза. Такие данные за май приводят в БГЭС по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Начальник юридического отдела Барнаульской горэлектросети Ирина Тишина в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала, что сделали в компании, чтобы работать с должниками эффективнее.

– Ирина Александровна, какие меры в компании предприняли, чтобы не допустить критического роста количества неплатежей?

– Мы понимали, что после апрельского постановления правительства № 424 показатели по платежной дисциплине могут измениться в худшую сторону и предприняли определенные шаги. Первое, что мы сделали – это обратили пристальное внимание на тех потребителей, которые всегда оплачивали электроэнергию добросовестно, а в апреле и мае у них появились неплатежи. По таким должникам сразу обращаемся в суды. Второе – ускорили работу по подготовке заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности и усилили взаимодействие с судебными приставами, которые осуществляют работу по этим приказам в рамках исполнительного производства. Для нас важно, чтобы люди поняли, что платить за электричество все равно придется.

– Сколько проходит дней с момента неоплаты электричества до получения судебного приказа?

– На получение судебного приказа уходит порядка 30 дней. Если абонент до 10 числа месяца, следующего за истекшим, не оплачивает электроэнергию в полном объеме, то уже с 11 числа начинается работа по взысканию задолженности в судебном порядке. По всем недобросовестным пользователям мы готовим заявления и отправляем их в суд, после чего по гражданско-процессуальному кодексу четко отслеживаем сроки выдачи судебного приказа. Так, не заплатив 10 июня за электроэнергию, 10 июля можно получить уже конкретные проблемы, связанные с неплатежами. Судебный пристав, получив судебный приказ, налагает арест на все имеющиеся у должника счета. Также оперативно работает Пенсионный фонд, куда мы отправляем документы, если видим, что недобросовестный пользователь электричеством пенсионного возраста. Это значит, что из пенсии будет вычтена сумма задолженности с учетом госпошлины.

– Новые подходы уже привели к результатам?

– В мае текущего года мы получили в два раза больше судебных приказов по сравнению с маем прошлого года. В период самоизоляции служба судебных приставов не прекращала работу, как и суды, которые работали дистанционно. Это привело к увеличению количества исполнительных документов и взысканной по ним суммы задолженности.

– Какие еще способы работы с неплательщиками вы сейчас используете?

– Запрет на отключение электроэнергии при ее небытовом потреблении не действует, и мы активно пользуемся этой возможностью. Остаться без света – вполне реальная угроза для предпринимателей и юридических лиц. Для граждан, помимо ареста банковских счетов и карт, остаются риски потери части имущества. Мы возобновим совместные с судебными приставами рейды к должникам домой, как только это станет возможным. В любом случае, со всеми неплательщиками работа ведется до полного погашения долга. Инструментов для этого у нас достаточно. Мы всего лишь хотим получать платежи за электроэнергию от потребителей своевременно. Лишнего и чужого нам не надо.