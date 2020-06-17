Казахстанский велосипедист пытался незаконно пересечь границу РФ в Алтайском крае

Жителю Казахстана в марте 2020 года выдали запрет на въезд в Россию сроком на пять лет и принудительно отправили на родину. Но долго ему дома не сиделось, и он снова решил поехать за границу.

В качестве транспорта мужчина выбрал велосипед, на котором и отправился в Россию. Он прибыл к участку российско-казахстанской границы в Алтайском крае, где в обход установленных пунктов пропуска и пересек госграницу, рассказали в региональной прокуратуре.

На своем транспорте мужчина пытался доехать до Барнаула, но на территории Угловского района его задержали сотрудники пограничного управления ФСБ. Теперь отчаянного велосипедиста ждет суд.