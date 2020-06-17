В Барнауле полицейские вытащили мужчину из автомобиля на глазах у очевидцев

В сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видеозапись полицейского задержания. На кадрах видно, как стражи порядка вытаскивают мужчину из его автомобиля.
Очевидцы уточняют, что задержание произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова. Сотрудники в форме подошли к автомобилю в потоке, открыли дверь и стали вытаскивать мужчину на улицу. За происходящим наблюдали прохожие и пассажиры трамвая.
Для того чтобы задержать водителя, к машине подоспели сразу три полицейских. Судя по записи, после того как мужчина оказался на улице между ним и сотрудниками правоохранительных органов завязалась перепалка.
Подробности инцидента уточняются.
Комментарии
Как нам удалось узнать, в 14:30 по адресу Германа Титова 10 неизвестный мужчина представился автоэлектриком, взял у владелицы ключи от автомобиля Mitsubishi Galant и уехал. Девушка обратилась в полицию, заявив об угоне. ©
амител чё у вас с сайтом? то сообщение не отображает, то автобусы с велосипедами по пять раз определяешь... модератор, убери пжлста второе сообщение.
день такой!? день электро-преступников
Правильно поступили парни, нечего позволять всякой гопоте себя оскорблять! Здесь вам не пендосия, на колени ни кто не встанет!
Это у нас с ними цацкаются... Надо как в Турции - посадят вора в чан с дерьмом... Так он весь день в дерьмо и нырял. ©
17.06.2020 17:01
- гость -
да, капча тут капец... я только на гидрантах могу ее пройти )))
Кто-то на капче зарабатывает, а кто-то теряет время и тратит мегабайты.
Меня как-то росгвардия обыскала, вломилась в квартиру с помощью угроз, продержали 7 часов в полиццейском участке ночью. За ваши налоги получите удовольствия.
17.06.2020 18:33
- гость -
а ты не воруй и в тырнете не богохульствуй
17.06.2020 18:37
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Сам-то не бось кристально честный и терпеливый? -Прямо как поп. Надо все терпеть.