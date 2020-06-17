В Барнауле полицейские вытащили мужчину из автомобиля на глазах у очевидцев

В сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали видеозапись полицейского задержания. На кадрах видно, как стражи порядка вытаскивают мужчину из его автомобиля.

Очевидцы уточняют, что задержание произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова. Сотрудники в форме подошли к автомобилю в потоке, открыли дверь и стали вытаскивать мужчину на улицу. За происходящим наблюдали прохожие и пассажиры трамвая.

Для того чтобы задержать водителя, к машине подоспели сразу три полицейских. Судя по записи, после того как мужчина оказался на улице между ним и сотрудниками правоохранительных органов завязалась перепалка.

Подробности инцидента уточняются.