Сибиряк узнал об измене жены и прилюдно убил таксиста

35-летний омич жестоко расправился с соперником после того, как узнал об измене жены, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Это произошло ранним утром 17 июня около 6 часов утро, когда 29-летний таксист возвращался домой после ночной смены.

Мужчина нанес ему множество ножевых ранений. Водитель такси скончался. Все это происходило на глазах жильцов соседнего дома.

После убийства подозреваемый сел в иномарку, чтобы скрыться с места происшествия, но автомобиль вскоре застрял в кювете.

Тогда житель Омска поджег транспортное средство и попытался бегом убежать от полицейских, которые его преследовали.

Сибиряка настигли в чужом гараже, где он попытался спрятаться. Ему ничего не осталось, кроме как признаться в содеянном.

У задержанного изъяли топор. От ножей он успел избавиться во время попытки скрыться. Сейчас правоохранители ищут орудие преступления.

В ближайшее время суд определит меру пресечения подозреваемому. Следователи ходатайствуют о заключении под стражу.