18-летнего жителя Алтайского края судят за вымогательство у подростка

18-летнего жителя Алтайского края обвиняют в вымогательстве денег у несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в дневное время в декабре 2019 года злоумышленник находился на одной из улиц села в Ключевском районе и стал требовать у 15-летнего знакомого деньги, угрожая применением насилия. Опасаясь расправы, подросток был вынужден выполнить требования вымогателя и передал ему одну тысячу рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело по статье "Вымогательство" с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.