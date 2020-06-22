Для дома и дачи. Как выбрать сварочный аппарат

Сварка нужна не только профессионалам, но и владельцам автомобилей и частных домов. Чтобы не вызывать каждый раз специалиста, можно приобрести собственный сварочный аппарат.
Сварочное оборудование делится на следующие группы: сварка плавлением, под давлением и для нанесения покрытий. Виды оборудования: трансформатор, инвертор, полуавтомат, генератор.
Рассмотрим сварочные аппараты инверторного типа. Их главное достоинство – исключительная универсальность. Можно соединять сталь, металлические сплавы различной твердости. При выборе сварочного инвертора рекомендуется обращать внимание не на бренд, а на технические характеристики, такие как:
- мощность;
- защитные функции;
- допустимая длительность непрерывной работы.
Купить сварочное оборудование можно в интернет-магазине Electrotorg.ru. Там предлагают модели надежных производителей, заслужившие доверие потребителей. Популярные модели инверторов:
Инверторный сварочный аппарат REXANT АС-160А
Компактное устройство для ручной электродуговой сварки. Для бытового и профессионального использования. Питается от сети 220 вольт.
Характеристики:
- максимальная частота электросети – 60 Гц;
- потребляемая энергия – 4 кВт;
- сварочный ток на выходе – 20-160 А;
- коэффициент мощности – 73%;
- коэффициент полезного действия – 85%.
Функции: антиприлипание, горячий старт, защита от перепадов нагрузки. В комплекте кабель с держателем электрода, кабель с зажимом массы. Есть плавная регулировка тока ММА, легкий поджиг дуги, работа с прямой и обратной полярностью. Диаметр электродов 2-4 мм.
Инверторный сварочный аппарат REXANT АС-250А
Поддерживает электроды 1,5-6 мм, имеет компактный корпус и малый вес.
Характеристики:
- максимальная частота электросети – 60 Гц;
- потребляемый ток – 35 А;
- сварочный ток на выходе – 20-250 А;
- коэффициент рабочей мощности – 73%;
- КПД – 85%.
В аппарате есть защита от колебаний в сети, функция форсирования электродуги, поджиг повышенным током. В комплекте два кабеля длиной 180 см (с подставкой для электрода и зажимом массы).
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