Почти 2 млн масок и 60 тонн антисептика отправят в города и районы Алтайского края

В города и районы Алтайского края отправят маски, перчатки и антисептик для членов избирательных комиссий и участников общероссийского голосования. А также — средства для оборудования помещений для голосования.

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова подчеркнула, что сформирован колоссальный объем перчаток для членов избирательных комиссий и участников голосования, одноразовых масок, бесконтактных термометров, защитных экранов для лица, халатов и шапочек для членов УИК при проведении голосования вне помещения, антибактериальных ковриков и антисептических средств. Только одних масок насчитывается около 2 млн штук, а общий объем антисептика приближается к отметке в 60 тонн.

"Необходимый перечень и количество поставленных средств индивидуальной защиты приобретено в строгом соответствии с совместными рекомендациями ЦИК России и Роспотребнадзором с учетом специфики работы членов избирательных комиссий, требованиями к использованию средств индивидуальной защиты", — добавила председатель краевой комиссии.

Напомним, чтобы исключить риски распространения коронавирусной инфекции во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, Роспотребнадзор по согласованию с Центральной избирательной комиссией РФ разработали комплекс профилактических мер, который будет реализован в том числе и на территории Алтайского края.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 1 июля 2020 года, в среду. Но избирательные участки будут работать с 25 июня. Это сделали для того, чтобы избежать скученности и очередей в день голосования и свести угрозу заражения коронавирусом к нулю. Каждый голосующий при входе в помещение участка пройдет бесконтактный термометрический контроль и сможет воспользоваться антисептиком для рук. Также выдадут маску и перчатки, если не взяли их с собой. На пол нанесут сигнальные линии, а на стены повесят указатели. Процесс получения бюллетеня или передачи паспорта будет происходить не из рук в руки, а бесконтактным способом. Все помещения продезинфицируют. Санобработку будут проводить и в течение дня, но так, чтобы не мешало процедуре голосования.