Визажисты, массажисты, косметологи. Учебный центр Beauty Point празднует пятилетие

Центр дополнительного профессионального образования Beauty Point в этом году отмечает свой юбилей. Уже пять лет он готовит специалистов индустрии красоты: парикмахеров, косметологов-эстетистов, мастеров маникюра и педикюра, массажистов и визажистов.
"В основе учебных программ нашего центра – требования Министерства образования России. Поэтому в профессиональной компетентности выпускников мы не сомневаемся. Ежегодно мы выпускаем тысячи специалистов, которые получают дипломы установленного образца", – рассказали в Beauty Point.
Обучение проводит команда опытных профессионалов-мастеров, призеров всероссийских чемпионатов, технологов и представителей мировых брендов. Они передают новичкам свой личный опыт, делятся советами и индивидуально подходят к каждому студенту. Кроме того, сюда приезжают и действующие мастера на повышение квалификации.
По словам сотрудников центра, теоретические и практические аудитории Beauty Point оснащены всем необходимым. Каждому студенту предоставляются все необходимые материалы и инструменты. Это помогаем им сразу включиться в процесс обучения и не тратить средства на покупку инструментов.
"Наш учебный центр имеет образовательную лицензию, что позволяет успешно сотрудничать с органами социальной защиты и центром занятости. Люди в сложном финансовом положении или с ограниченными возможностями здоровья могут получить у нас новую профессию на льготных условиях", – рассказали в центре.
В Beauty Point возможна рассрочка на оплату курсов без процентов, а для иногородних студентов центр предоставляет бесплатное проживание в хостеле на все время обучения.
Учебный центр Beauty Point
г. Барнаул, ул. Привокзальная, 45, 1 этаж
Тел.: +7-953-990-90-92; +7 (3852) 558-300
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