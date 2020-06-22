Прыгнул с моста. В МЧС рассказали о спасении экстремала в Барнауле

В Барнауле экстремал едва не погиб после прыжка с Нового моста в Обь, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасти жизнь мужчины удалось благодаря своевременно прибывшим спасателям. Их вызвали очевидцы, которые догадались, что человек собирается совершить прыжок.

"На момент прибытия группы мужчина успел прыгнуть, его относило течением все дальше от моста, он начал захлебываться и тонуть. Спасатели подняли его в лодку уже в бессознательном состоянии, пульса не было, – рассказал начальник подразделения Александр Вагин. – Пострадавшего удалось привести в чувство, ему сделали непрямой массаж сердца и передали бригаде скорой медицинской помощи".

Сотрудники МЧС полагают, что мужчина был в нетрезвом виде.

Как ранее писал amic.ru, спасательная операция попала на видео. На записи видно, что набросить спасательный круг на тонущего человека удалось только с шестой попытки.