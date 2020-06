Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск перечислил любимые видеоигры. Оказалось, что миллиардеру нравятся антиутопии и фантастика.

Полный список Маска выглядит следующим образом: оригинальные Deus Ex и BioShock, вторые части Mass Effect и Half-Life, Fallout 3 и New Vegas, а также четвертая часть Saints Row, в которой игроку предстоит взять на себя роль президента США и остановить вторжение инопланетян.

В ответ на твит Маска один из пользователей порекомендовал ему поиграть в первую часть The Last of Us, которая доступна только на PlayStation. Бизнесмен ответил, что играет на компьютере и поэтому пропускает некоторые консольные эксклюзивы. Однако он все же пообещал пройти игру.

Ранее Илон Маск признался, что ему нравится русский язык. Тогда подписчики миллиардера отметили, что отдельное внимание он обязан обратить на русский мат.