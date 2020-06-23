Алтайский замминистра признал свою вину в превышении должностных полномочий

Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий заместителю главы Минприроды Алтайского края, начальнику регионального управления лесами Владимиру Черных и начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергею Пухиреву.
По версии правоохранителей, в 2017 году в нарушение законодательства в сфере лесоохраны чиновники незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах для прокладки противопожарного разрыва. Ущерб лесному фонду превысил 950 тысяч рублей.
В связи с полным признанием вины обвиняемых до суда отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.
Как ранее писал amic.ru, 22 июня в здании управления лесами и квартирах должностных лиц в рамках расследования уголовного дела прошли обыски.
Комментарии
недолго он сопротивлялся обвинению
позорники
не причина увольнять.
Хитрый сурок. Понимает если не согласится то раскрутят по полной. А так отделается легким испугом.
опять домашний арест
картины будет рисовать?
Лучше по побыстрому согласится на малое, пока в глубь не капнули...
а глазки то бегают...
а ниточки то ведут выше ....
Если бы покопали его любовь и нежное покровительство с КАУ Боровлянский лесхоз, нашли бы многое интересное.
Мне пел нашептывал начальник из сыскной,
Мол, заложи их всех, зачем ты водy мyтишь...
Видимо согласился на "мелочевку", чтобы глубже не капнули
если сильно глубоко капнуть можно и лопату сломать...
Знают там всё:просто идёт борьба за деньги.А значит плохого с более худшим )
Если читать внимательно и не предвзято, то можно увидеть, что Черных обвиняется не в воровстве, а в превышении должностных полномочий. А в чем же он превысил? Цитата из текста "организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах для прокладки противопожарного разрыва". На мой взгляд, человек на себя взял персональную ответственность за то, чтобы леса не горели.
У нас 90% чиновников, которые боясь потерять тёплое место, ничего не делают, хотя в крае деньги есть, они идут под определённые программы. Но программы не реализуются, деньги не осваиваются.
Нарушения можно найти у кого угодно, если захотеть. Место кому то понадобилось, вот и чистят. Может неудобен кому то.
Про Черных плохого ничего не слышала, только хорошее от его подчиненных и в управлении лесами и в начале 2000-х, когда он был директором лесхоза в Ключах.