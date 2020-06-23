Алтайский замминистра признал свою вину в превышении должностных полномочий

Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий заместителю главы Минприроды Алтайского края, начальнику регионального управления лесами Владимиру Черных и начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергею Пухиреву.

По версии правоохранителей, в 2017 году в нарушение законодательства в сфере лесоохраны чиновники незаконно организовали проведение рубок лесных насаждений в защитных лесах для прокладки противопожарного разрыва. Ущерб лесному фонду превысил 950 тысяч рублей.

В связи с полным признанием вины обвиняемых до суда отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Как ранее писал amic.ru, 22 июня в здании управления лесами и квартирах должностных лиц в рамках расследования уголовного дела прошли обыски.