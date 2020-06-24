На заводе механических прессов открыли мемориал в честь 75-летия Победы

Фото: пресс-центр администрации Барнаула
На заводе механических прессов открыли мемориальный комплекс в честь 75-летия Парада Победы и участия Барнаула в присвоении звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-центр мэрии.
Основу предприятия заложили эвакуированные из Одессы осенью 1941 года заводы. Промышленный комплекс в годы войны выпускал запасные части для танков, минометы и патроны. Кроме того, благодаря труду заводчан солдаты обеспечивались предметами быта: пуговицами, чашками и ложками.
В торжественном открытии участвовали глава Минпромэнергетики региона Вячеслав Химочка, председатели городских комитетов Александр Пугач и Валерий Паршков, а также замглавы администрации Железнодорожного района Ольга Трухина.
Специальным гостем стал Федор Егорович Мухопад, который пришел работать на предприятие в 1943 году, будучи 15-летним мальчишкой, и посвятивший 65 лет своей жизни труду на заводе.
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