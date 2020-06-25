Оригами и рисунки мелом. Как в Барнауле прошел праздник в честь 75-летия Победы

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пусть 24 июня в Барнауле не было военного парада, как в Москве, в правительстве Алтайского края подготовили множество мероприятий, чтобы создать праздничное настроение у жителей региона, в том числе у самых маленьких. Специально для детей и их родителей в Барнауле провели флешмоб "Голубь мира". Его организаторы – Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края совместно с движением "Волонтеры Победы" – научили каждого желающего делать бумажных голубей или журавликов. Мероприятие прошло у входа в барнаульский зоопарк и оказалось крайне увлекательным. И дети, и взрослые с радостью осваивали искусство оригами, а заодно знакомились с историей о том, почему именно голубь стал символом мира на земле. После этого ребят ждало не менее интересное занятие: участие в акции "Я рисую мелом". Каждый старался раскрасить скучный и серый асфальт как мог. А тематика рисунков была все та же: победа, мир и счастье.
Как прошел праздник в Барнауле, смотрите в нашем фоторепортаже.
А мы напоминаем, что кроме этих мероприятий, Министерство культуры Алтайского края 24 июня провело в регионе различные виртуальные акции с участием музеев, библиотек и театров.
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