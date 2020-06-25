До конца лета в пригороде Барнаула реализуют шесть инициатив местных жителей

Фото: пресс-центр администрации Барнаула
До конца лета в Барнауле обустроят шесть различных объектов в рамках краевого проекта поддержки местных инициатив, информирует пресс-центр мэрии.
Как отметили в сообщении, краевая столица четвертый год участвует в данном проекте и за это время участниками программы стали 12 пригородных поселков.
В этом году проектами инициативного бюджетирования стали:
- детская площадка в поселке Лесном;
- беговая дорожка в Научном городке;
- ремонт дороги в Казенной Заимке;
- ремонт наружного освещения в Березовке;
- спортивная площадка в Борзовой Заимке;
- ремонт тротуара в поселке Центральном.
Также в ближайшее время стартует конкурсный отбор инициатив на 2021 год. Для подачи заявки достаточно обратиться за помощью в администрации населенных пунктов. Первый этап пройдет в виде опросов жителей о наиболее приоритетных объектов, а на втором – определение проектов на собраниях жителей.
Всего от каждого населенного пункта может быть подано по одной заявке. Итоги конкурса подведут в сентябре, а каждый одобренный проект получит по 100 тысяч рублей на реализацию в следующем году.
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