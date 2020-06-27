Ефремов коснулся политики во время высказывания об аварии

Актер Михаил Ефремов обратился к общественности через своего адвоката Эльмана Пашаева, пишет МК. Он заявил, что связи между его делом и политикой нет.
Актер рассказал Пашаеву, что его политические взгляды и выступления в рамках проекта "Гражданин поэт" никак не влияют на происходящее после смертельного ДТП. Также Ефремов отверг некоторые версии, которые возникают вокруг происходящего.
"Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили, – сказал Пашаев.
Кроме того, Ефремов отметил, что он артист и не имеет никакого отношения к политике.
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