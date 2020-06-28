Житель Алтайского края незаконно спилил около 20 деревьев и попался полиции

В Целинном районе Алтайского края стражи порядка задержали подозреваемого в незаконной рубке сырорастущих деревьев, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Накануне работник лесхоза увидел, как в лесу на окраине села Бочкари неизвестный спиливает деревья, и сообщил об этом в полицию. Стражи порядка задержали злоумышленника — им оказался местный житель 1973 года рождения, который возвращался на тракторе к месту рубки за оставшейся древесиной.
По данным ведомства, мужчина спилил порядка 20 осин. Стволы деревьев он распилил на чурки, часть которых погрузил в телегу и продал односельчанину на дрова. Правоохранители также выяснили, что трактор с прицепом принадлежит местному фермерскому хозяйству, в котором и работает сельчанин.
Материальный ущерб, который злоумышленник причинил лесному фонду, оценили в более чем 30 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.
Комментарии