В Алтайском крае главу государственного дорожного хозяйства осудят за взятку

Начальник Немецкого филиала дорожного хозяйства государственного учреждения "Северо-Западно ДСУ" предстанет перед судом за взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, с ноября 2015 года по март 2017 глава организации получил около 25 тысяч рублей от представителя одной из барнаульских компаний. Деньги предназначались для выбора юридического лица в качестве поставщика без проведения законной процедуры закупок.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения, для обеспечения иска следователи наложили на имущество арест.
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