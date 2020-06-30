"Водитель вылетел через лобовое". Жесткое ДТП произошло в Алтайском крае

Серьезная авария случилась вечером 28 июня в Новоалтайске на улице Белоярской. Видеозапись опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что автомобиль Honda HR-V на высокой скорости таранит столб, расположенный рядом с магазином "Династия". От удара столб упал. Поднялось высокое облако пыли. Автомобиль получил серьезные повреждения.
Очевидцы утверждают, что в иномарке находились четыре человека. По словам одного из горожан, водитель машины вылетел через лобовое стекло.
Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды краевой ГИБДД, 34-летний автомобилист получил различные травмы. Его госпитализировали. Сколь человек находилось в салоне — неизвестно, но пострадал только водитель.
Комментарии
Таран - орудие героев !
Радует, что пока только сами. Или пассажиры, которые бачат с кем садятся.