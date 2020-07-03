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Похулиганил. Житель Алтайского края застрелил пенсионера из самодельного обреза

, ИА "Амител"
Ранее 36-летний мужчина несколько раз попадал в тюрьму
Фото: war-time.ru

Фото: war-time.ru

В Алтайском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчины. Его обвиняют сразу по нескольким статьям: "Незаконная переделка огнестрельного оружия", "Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия", "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений" и "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

По данным краевого следственного комитета, злоумышленник переделал огнестрельное оружие в обрез. Позже рецидивист, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию одной из фирм Бийска и из хулиганских побуждений выстрелил в 60-летнего работника. Пострадавший скончался на месте, а стрелок уехал на автомобиле жертвы.

В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину в совершенных преступлениях признал полностью. Дело передали в суд.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.07.2020 11:25
Митенька ржевский

Окак! Я думал, такие персонажи только в Рубцовске водятся....

3.07.2020 11:48
ПЕТР

Да уж! "переделал огнестрельное оружие в обрез...в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию одной из фирм ... выстрелил в 60-летнего работника... уехал на автомобиле жертвы" - полностью признал свою вину в совершенных преступлениях"

3.07.2020 12:03
- гость -

Охота на пенсионеров

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