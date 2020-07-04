Алтайского инвалида-путешественника выручили курганские полицейские

Житель Алтайского края поблагодарил полицейских, которые выручили его в сложной ситуации, в которой он оказался из-за поломки автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Курганской области.
Toyota путешественника отказалась заводиться на 385 км автодороги "Иртыш". Поняв, что самостоятельно с проблемой не справится, 50-летний автолюбитель позвонил на "телефон доверия" региональной полиции.
Он поведал дежурному услышал, что может передвигаться только на инвалидной коляске, и поэтому не в состоянии справиться с возникшими трудностями. На выручку попавшему в неприятную ситуацию водителю выдвинулся ближайший экипаж ДПС.
"Инспекторы ДПС выяснили, что аккумулятор его машины разряжен, и предположили, что имеются неисправности в системе электропитания, — рассказали в полиции. — В связи с отсутствием в ближайших районных центрах автосервиса по ремонту электрооборудования, полицейские вызвали эвакуатор для дальнейшей транспортировки автомобиля в Курган".
Путешественник поблагодарил полицейских за то, что они всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней сильно нуждается.
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