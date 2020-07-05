Роспотребнадзор запретил детям выезжать в лагеря за пределы своих регионов

Роспотребнадзор разрешил отдых в детских лагерях только в пределах региона проживания. Исключение сделали только для Арктической зоны РФ, пишет ТАСС.
"Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации", — говорится в документе, который подготовило ведомство.
Это правило будет действовать до 1 января 2021 года. При этом наполняемость групп не должна быть больше 50%, а лагеря палаточного типа запрещены вовсе.
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