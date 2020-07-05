Зрители назвали самый популярный фильм 1990-х годов

Фильм "Форест Гамп" режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной картиной 1990-х годов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на компанию Frontier Communications.
Этим фильмом чаще всего интересовались жители 22 стран, среди которых Турция, Армения, Литва, Израиль и Тайланд. На втором месте "Один дома", который чаще всего ищут в 20 странах, в числе которых: Украина, Грузия, Латвия, Нидерланды и Сербия.
Закрывает тройку лидеров "Парк Юрского периода", который больше всего любят в США, Франции, Великобритании, Австралии, Италии, Мексике, Аргентине и Швейцарии.
Также в этот список вошли: "Привидение", "Титаник", "Люди в черном", "Король лев", "Алладин", "Терминатор 2" и "Армагеддон".
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