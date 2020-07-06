Певица Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram видео, где она пляшет под дождем в откровенном платье и дождевике.
Тренды этого лета : Потрясающе настроение, любимая музыка, друзья, @monatik_official и я в платье @frolovheart + зелёный дождевик 🤪💚 Ps: чтобы сразу чуть усмирить фантазию некоторых — я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте 💫 Кто со мной? 🤗
На кадрах Брежнева танцует под песню украинского певца Монатика "Каждый раз".
"Чтобы сразу чуть усмирить фантазию некоторых – я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте", – подписала видео певица.
Звезда рассказала, что в этом платье она снялась в клипе "Вечериночка", а наряд был придуман дизайнером и стилистом Таней Муиньо. Он весит пять килограммов, однако благодаря продуманной конструкции это не ощущается.
Комментарии