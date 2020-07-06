Более тысячи барнаульцев сдали анализ на антитела к COVID-19 

Более тысячи жителей города прошли тестирование на антитела к коронавирусу. Из них 5% получили положительный результат — это значит, что организм уже сталкивался с инфекцией. Такую статистику привела частная лаборатория "Инвитро".
В Барнауле сейчас делают два вида анализа по COVID-19: на наличие в организме самого вируса и на антитела к нему. Результаты и того, и другого анализа могут служить справкой об отсутствии коронавируса. Она необходима, чтобы лечь на плановое лечение или вылететь в другой регион.
Бесплатно сдать эти анализы можно только по медицинским показаниям. Если же справка нужна в короткий срок, можно обратиться в независимую лабораторию. Направление врача при этом не требуется.
В "Инвитро" можно сдать тест как на сам COVID-19, так и на наличие к нему антител класса М (IgM) и G (IgG). Если в крови обнаружены антитела обоих классов – значит прошло от двух до шести недель с момента заражения. Если есть только IgG – более шести недель от момента заражения.
Сдать анализ может любой желающий без симптомов ОРВИ - повышенной температуры тела, насморка, одышки, кашля.
В каких случаях стоит сдать анализ на антитела?
- Если предыдущей зимой или весной вы переболели тяжелым нетипичным ОРВИ или были в контакте с теми, кто переболел нетипичным ОРВИ;
- Если вы выезжали в страны, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, а так же в Москву или Санкт- Петербург;
- Если вы активно пользуетесь общественным транспортом или ежедневно контактируете с большим количеством людей.
Сколько стоит анализ?
Стоимость теста на антитела класса IgG или IgM в "Инвитро" составляет 950* рублей. Комплексный анализ на оба вида антител обойдется в 1900* рублей. При первичном исследовании рекомендуется проверить наличие обоих маркеров.
Анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР стоит 1400* рублей.
Взятие биоматериала проходит по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 68. Предварительная запись обязательна. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте и по телефону горячей линии 8 (800) 234-40-50.
*Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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