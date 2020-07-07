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АлтГТУ вошел в топ-20 вузов с высокой зарплатой выпускников-программистов

, ИА "Амител"
Рейтинг вузов составил Superjob на основе данных об оплате труда молодых специалистов
Фото: пресс-служба АлтГТУ

Фото: пресс-служба АлтГТУ

АлтГТУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников в IT-отрасли. Рейтинг составил интернет-сервис для поиска работы и подбора персонала Superjob. Сайт изучил данные об оплате труда молодых специалистов. Согласно статистике Superjob, начинающие "айтишники" зарабатывают в среднем 83 тысячи рублей в месяц.

Сейчас выпускники факультета информационных технологий АлтГТУ занимают ведущие должности в таких организациях, как ПАО "Ростелеком", ООО "Энтерра-софт", АО "СберТех", НТЦ "Галэкс", ПАО "Сбербанк России". Многие открыли собственное дело. Узнать больше историй успешных выпускников университета можно в социальной сети "ВКонтакте" по хештегу #успехалтгту.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.07.2020 08:07
- гость -

Ну это же рекламам откровенная!

7.07.2020 08:19
гость

Пора уже давно знать,что у нас все новости в стране нужно воспринимать наоборот.Везде сверху до низу одно враньё. Печально.

7.07.2020 09:01
- гость -

...начинающие "айтишники" зарабатывают в среднем 83 тысячи рублей в месяц.
То есть, примерно в четыре раза больше чем их преподаватели, и далеко не начинающие специалисты.
Вот это тема, про которую нужно писать.

7.07.2020 09:19
OO

..начинающие "айтишники" зарабатывают в среднем 83 тысячи рублей в месяц.

нет такого... начинающие зарабатывают 25 тыс - потолок. 83 - это уже матерые. Зарплаты такие в Барнауле есть, есть и больше, но это не просто айтишники, а программисты и их немного. Даже в Москве в 90% случаев начинающие стартуют от 40 тыс.

7.07.2020 09:20
- гость -

Так и с другими специальностями примерно та же петрушка. В далёком 2006-м, будучи недавним выпускником политеха, устраивался на мехпресса конструктором, опыта был всего один год после института. З.П. предложили по тем временам терпимую 8 т.р. Через пару недель выяснилось, что местным конструкторам, которые лет по 10-15 отработали платили всего 4 т.р. и они на меня смотрели волком.
Короче, новым специалистам частенько платят больше чем старым, так как их нужно чем то завлечь. А старые и так работают - нечего их баловать.
Мораль - не сидите на месте, ищете работу лучше

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