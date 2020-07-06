Два человека погибли в страшном ДТП в Горном Алтае

Водитель и пассажир мотоцикла погибли в аварии на территории Улаганского района, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло 5 июля на 9 км автодороги "Акташ – Улаган – Балыктуюль. Столкнулись "ИЖ Юпитер-5" и "УАЗ Патриот".
По предварительным данным правохранителей, виновником аварии стал мотоциклист, который выехал на полосу встречного движения, по которой ехал внедорожник.
В результате аварии 43-летний житель Улаганского района и его пассажир скончались до прибытия медиков.
По факту аварии полицейские проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося. В частности, сотрудники ведомства установили, что водитель автомобиля был трезв, а у мотоциклиста не было водительских прав.
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