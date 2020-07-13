Очевидцы рассказали о свалке, которая забрасывает мусором поля у села на Алтае

Житель Алтайского края в сообществе Barnaul22 рассказал о проблеме родного села. Дискомфорт сельчанам доставляет свалка, которую ветром раздувает по округе.
"Приехал в родное село (Курьинский район, поселок Подхоз) и меня охватил ужас. Примерно месяц назад горела свалка, которая находится рядом с деревней", – написал мужчина.
По его словам, документов на эту свалку ни у кого нет, но создана она, как утверждает автор поста, по инициативе одного человека. При этом мусор с каждым порывом ветра разносит по окрестным территориям.
"Хочу привлечь внимание общественности и властей", – подытожил неравнодушный житель.
Комментарии
Сколько там домов то?