СМИ: шествие "Бессмертного полка" снова перенесут из-за пандемии

Шествие "Бессмертного полка", которое было перенесено с 9 мая на 26 июля, вероятнее всего снова отложат. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника, близкого к московской мэрии.
По словам собеседника издания, подготовка к проведению мероприятия еще не началась. Вероятно, "Бессмертный полк" пройдет 2 сентября.
Эту информацию подтвердил и другой собеседник издания, близкий к правительству одного из регионов. Он объяснил перенос шествия ситуацией с коронавирусом. Федеральный чиновник, в свою очередь, основной причиной назвал жару – людям во время мероприятия может стать плохо из-за духоты.
Комментарии
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Да не мучайте вы уже его! Было онлайн шествие, достаточно в этом не простом году.
осень-это хорошо,значит дистанционку не получится впарить,ведь нельзя так,что полк будет,а школы-нет
Странная страна. Обнуление можно, а бессмертный полк нельзя. Но его можно и с празднованием Нового года совместить?
ведь нельзя так,что полк будет,а школы-нет
Это почему же нельзя? Где такое в конституции записано?
А в Париже вчера парадом отметили День взятия Бастилии.Без масок.И только с 1 августа планируется введение обязательного ношения масок во всех общественных местах страны.
PS Режим ношения индивидуальных защитных масок для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в магазинах и супермаркетах Великобритании с 24 июля станет обязательным.