Бывшего директора алтайской лаборатории судят за растрату и получение взятки

Бывший глава ФГБУ "Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория" предстанет перед судом по обвинению в растрате и получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По информации ведомства, в 2013 году обвиняемый фиктивно трудоустроил двух граждан на возглавляемое предприятие. Им начислялась зарплата за якобы осуществляемую работу, но этими деньгами директор учреждения распоряжался по собственному усмотрению. Таким образом за пять с половиной лет руководитель предприятия похитил более 1,7 млн рублей.
Также следователи доказали причастность чиновника к получению крупной взятки. С мая 2016 по июль 2019 года сумма полученных обвиняемым денежных средств превысила 2,2 млн рублей.
На имущество и деньги обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 9 млн рублей. Во время предварительного следствия своей вины обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд.
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