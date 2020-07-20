В России могут вырасти штрафы за продажу табака детям

В Госдуму поступили поправки, по которым штрафы за продажу снюса, насвая и других табачных изделий несовершеннолетним предложено существенно увеличить, пишет РИА "Новости".
Изменения предложили внести в статью 14.53 КоАП "Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями".
Так, по новым правилам штраф за продажу снюса и насвая несовершеннолетним может вырасти с 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – с 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц – со 100 до 150.
За продажу детям табачной продукции граждане могут облагаться штрафом от 20 до 40 тысяч рублей, должностные лица – от 40 до 70 тысяч, юридические – от 150 до 300 тысяч.
Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 21 июля.
Комментарии
Эффективнее будет - штрафы родителям, чьи дети покупают курево, можно ещё суток 5-7 добавить и поверте дитё больше ни за что курево не купит!!!