19 июля в полуфинальном матче Кубка России по футболу московский "Спартак" в Санкт-Петербурге уступил чемпиону страны – "Зениту" – со счетом 1:2 и прекратил свое выступление в турнире. При этом нападающий "Спартака" Александр Соболев единственный в своей команде забил мяч, однако его усилий не хватило для успеха москвичей.
Напомним, 23-летний воспитанник барнаульского "Динамо" перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" в январе нынешнего года.
Между тем еще один алтайский футболист помог своей команде выйти в финал Кубка страны. 19-летний полузащитник подмосковных "Химок" Кирилл Боженов отдал голевой пас в выездном матче 1/2 финала против "Урала" из Екатеринбурга. В итоге его команда одержала неожиданную победу со счетом 3:1. Боженов начал заниматься футболом в барнаульской спортшколе "Алтай". В 2018 году он перешел в подмосковные "Химки".
Теперь в поединке за трофей "Химки" и "Зенит" сыграют в Екатеринбурге 25 июля.
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