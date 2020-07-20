Мишустин отстранил от должности замминистра образования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил заместителя главы Минобрнауки РФ Марину Лукашевич, которая проходит в качестве подозреваемой по делу о хищении 50 миллионов рублей, сообщает РИА "Новости".
По данным следствия, в 2016 году Лукашевич, будучи гендиректором "Центра развития науки", получила от министерства подряд и заключила договоры с подконтрольными ИП.
Правоохранители считают, что выполнять свои обязанности в полном объеме Лукашевич не собиралась, а результаты ее работы принимал сообщник – чиновник из министерства Михаил Попов.
Следователи считают, что за вложенные деньги министерство получило "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах" работы, которые "не представляют научной ценности".
Лукашевич настаивает на обратном. Она подчеркивает, что проведенные Центром исследования позволили оказывать качественные образовательные услуги во время пандемии коронавируса.
В МВД отметили, что у подозреваемых по делу о хищении провели уже более 30 обысков. В Минобрнауки заявили, что ведомство оказывает содействие в расследовании дела.
Комментарии
Воруют те кто должен беречь государственную денюжку. Рачительно расходовать госудапственную денюжку.. За это наказание должно быть в десять раз строже по сравнению с обыкновенной гопотой. 50 миллионов это примерно лет 40 тюрьмы с обязательным возвращением украденного в десятикратном размере...
По данным следствия, в 2016 году Лукашевич, будучи ...
И только спустя 4 года об этом стало известно? Это же цирк какой-то, а не борьба с коррупцией.