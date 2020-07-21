Барнаульцев напугали необычные яркие вспышки в ночном небе

В ночь с 20 на 21 июля жители Барнаула в небе заметили очень странное явление. Сильные вспышки света выбивались из-за облаков, но никаких звуков при этом не было.
Бесшумная молния была настолько яркой, что видели ее даже в пригороде, а каждая вспышка освещала улицу как при обычной грозе.
Люди, которые наблюдали за природным явлением, направились с вопросами в соцсети, где их уже ждали всезнающие комментаторы. Один из них пояснил, что беззвучные вспышки – это зарница, мгновенные вспышки молнии при отдаленной грозе, которые не сопровождаются звуками грома. Эту версию подтвердили жители Тальменки, у которых в этот момент как раз шел ливень.
Популярной в комментариях была еще одна версия. Суть ее заключалась в том, что все происходящее – проделки инопланетян. Один из пользователей даже вспомнил "Войну миров", где нашествие пришельцев тоже начиналось с молнии.
Видео: "Инцидент Барнаул"
Комментарии
Бедные Бараноульцы, и как вы только пережили эту ночь,это же так стррррашно.
Автор, зарницы бывают практически каждый год, во второй половине июля. Хотелось бы уточнить, кого конкретно они напугали?
ну зато у кого то сразу запор прошел
блин я опять все проспал. то землетрясение, то молнии....да когда они все это успевают замечать и пугаться ((((
кого конкретно они напугали?
тупней вконтактнышных
да когда они все это успевают
.
они тупо все ночи в инете сидят - а мы спим)))
Люди как с луны упали, не знают что такое зарница, тупость полная.
Люди как с луны упали
Поколение Z – зумеры, ничего удивительного
Зарницы были не только в сторону Тальменки, но и в сторону юга.
Срочно пора открывать школы