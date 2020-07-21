Блогер Диденко рассказала о новых отношениях спустя четыре месяца после гибели мужа

Блогер Екатерина Диденко начала встречаться с новым молодым человеком спустя четыре месяца после гибели мужа. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Напомним, что "аптечный ревизорро" стала печально известна на всю страну после вечеринки 28 февраля, которую она устроила в честь своего 29-летия. Во время праздника бассейн в здании наполнили сухим льдом, а когда над водой поднялся густой туман, люди начали прыгать в воду. Однако из-за химической реакции помещение наполнилось углекислым газом, из-за чего погиб муж Диденко и еще двое отдыхавших.
20 июля вдова опубликовала серию вопросов и ответов, в которых рассказала, что она влюблена и у нее есть мужчина. Показывать своего избранника девушка не стала, но как утверждают пользователи, это актер Влад Черных. Первые фотографии будущей пары появились в Instagram Диденко уже 28 апреля, а позднее стало известно, что еще 14 февраля Черных расстался со своей женой.
По информации Telegram-каналов, на данный момент пара находится в Сочи в гостинице "Богатырь". Там Диденко сняла два номера – один для себя и своего нового парня, а второй для няни с детьми. За месяц пребывания блогер отдала 1,1 миллиона рублей.
Как ранее сообщил amic.ru, в мае девушка рассказала, что решилась на увеличение груди, которое ей раньше запрещал муж.
Комментарии
Отношение это порево?
21.07.2020 16:49
- гость -
И разрешение на увеличение груди.
Одна из самых знаковых фигур последнего времени... Ну почему наши медийщики последнего поколения заставляют меня читать эту всю лабудень. Кто такая, почему увеличивает грудь, какой и с кем снимает себе номер? Сначала было весело, но теперь, когда уже болезнь запущена, грустно. Одни только заголовки новостей чего стоят! На всех новостных каналах и сайтах одно и то же. Профессионалов практически не осталось, одни "креативные" тинейджеры от журналистики или откровенные бездари!
21.07.2020 17:00
гость
Да потому что сейчас выросло поколение вот таких диденко.
Вот опять вы все на тинейджеров! Ну тинейджеры тут вообще при чем? Даже обидно. Всех под одну гребенку..