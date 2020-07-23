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Корона для Барнаула. Девочка с Алтая претендует на звание "Маленькая Мисс Россия"

, ИА "Амител"
В свои шесть лет она уже успела покорить миланский подиум
Мария Брегадзе / Фото: vk.com/modelsummit

Мария Брегадзе / Фото: vk.com/modelsummit

Мария Брегадзе из Барнаула вышла в финал онлайн-конкурса "Маленькая Мисс Россия". Теперь она борется за право представить Алтайский край вживую на фестивале в Сочи. Это уже не первое всероссийское соревнование для девочки: в прошлом году она победила на "Саммите Талантов" в Москве и представляла Россию на подиуме в Милане. Теперь же она надеется получить почетное звание и прославить свой родной Барнаул на всю страну.

За попадание в финал Марии пришлось бороться в трех отборочных этапах. Участниц отбирали смешанным способом: как голосованием в соцсетях, так и решением жюри. Девочка из Барнаула оказалась в финале именно благодаря жюри: голосов она набирала меньше других, но эксперты каждый раз отмечали красоту и таланты Брегадзе, рассказывает мама участницы, Ксения.

"У нас было немного голосов, в финал мы вышли благодаря жюри. Но для нас это даже приятно. Ведь маститые специалисты признавали, что Маша достойна следующего этапа. Слышала, что когда дело касается голосования, некоторые участники могут накручивать результаты, покупать голоса. Но организаторы конкурса заверили, что нарушителей будут дисквалифицировать. Поэтому мы решили участвовать. И вот мы в одном шаге от Сочи", – рассказала Ксения Брегадзе. 

Всероссийский конкурс проводит фестивальное движение "Лига талантов". "Маленькая Мисс Россия" ежегодно собирает в Сочи самых красивых и талантливых юных конкурсанток со всей страны. Для детей проводят мастер-классы, с ними работают профессиональные стилисты и визажисты, известные постановщики дефиле и хореографы. А победительница финала в Сочи не только получит заветную корону, но и сможет представить Россию на следующем конкурсе Little miss World. Ну а чтобы принять участие в онлайн-мероприятии, участники отправляли свои студийные фото и снимали видеоролики. Например, Мария не только рассказала о себе, но и представила родной город.

Организаторы отмечают, что "Маленькая Мисс Россия" – это отличная возможность для девочек начать карьеру в сфере моды, кино и рекламы. Но для Марии Брегадзе это не главное: она уже рекламирует модную одежду и даже выступала на подиуме в Европе. В 2019 году девочка победила на конкурсе Children's Talent Summit в Москве, который проводил глянцевый журнал Esque. Призом была поездка в Милан на фестиваль Russian Fashion Display. Так Мария уже в пять лет оказалась на подиуме крупного модного мероприятия в Италии. Хотя мама конкурсантки отмечает, что намеренно в индустрию моды дочь не тянула.

"Никогда не считала, что у меня особенный ребенок. Конечно, для меня Маша – самая лучшая. Но ни про какие подиумы мы не думали. Хотя знакомые отмечали, что она выглядит и ведет себя по-особенному. Вот я и решила проверить, так это или нет. А если уж проверять, то по-настоящему. Мы приехали в Москву и участвовали "Саммите Талантов". Я не ожидала, что мою Машу, самую маленькую участницу, выберут победительницей. Призом была поездка в Милан и участие в фестивале. Раз получается, решили дальше двигаться в этом направлении", – вспомнила мама конкурсантки.

И следующий этап для Марии после миланского подиума – "Маленькая Мисс Россия". Правда, теперь победить решением жюри не получится: участников очного финала определят голосованием в Instagram. А потому, поедет ли Мария выступать в Сочи, зависит теперь только от зрительских симпатий. Голосование проходит на официальной странице конкурса и закончится 26 июля.

Конкурсантка отмечает, что для нее поездка в Сочи в первую очередь – возможность прославить родной город. Кстати, сама Мария пока не знает, станет ли актрисой или моделью в будущем. "Мне все нравится, и я почти каждый день придумываю себе новую профессию", – рассказывает девочка. Сейчас она занимается художественной гимнастикой, берет уроки актерского мастерства и готовится к первой роли во взрослой постановке в Крепостном театре. И раз уж у Маши пока получается покорять подиумы и сиять в рекламе, Брегадзе намерены и дальше двигаться в этом направлении. Ну и заодно и титул юной "Мисс России" забрать.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

23.07.2020 11:30
Наталья

очень красивая!

23.07.2020 11:52
- гость -

Зачем это ребенку? Потом в лучшем случае психологи помогут в возрасте если будет и дальше участвовать

23.07.2020 11:56
- гость -

Амик, откройте фото на мобильном. Вообще не возможно смотреть.

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