Эксперт оценил опасность случаев заражения чумой в Монголии

Заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, профессор Владимир Никифоров рассказал, что несколько случаев заражения чумой на границе с Алтаем нельзя считать эпидемией.
"Для Монголии это обычное явление, у них чума в этом регионе всегда была и будет, каждый год регистрируется несколько случаев чумы, мы об этом прекрасно знаем. Все противоэпидемические мероприятия в приграничной [с Россией] зоне проведены: объявлен запрет на охоту на сурков, местное население привито", — приводит его слова пресс-служба Минздрава России.
Ранее amic.ru писал, что еще у одного подростка заподозрили бубонную чуму. Он съел мясо сурка.
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