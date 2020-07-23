Президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Об этом глава Чечни рассказал на своей странице во "Вконтакте".
"Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно". Во время телефонного разговора Президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов.Также выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ РФ, главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову, за принятое решение о моем переводе из структуры МВД в Росгвардию", — написал Кадыров и приложил фотографию указа.
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