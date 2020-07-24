Персональный доктор. "МегаФон" запустил дистанционный сервис контроля здоровья

Пандемия одновременно и ограничила доступ к медицине, и дала новый импульс развитию цифровых решений в этой сфере. В ответ на спрос на удаленные консультации "МегаФон" разработал новый сервис. Он позволит контролировать здоровье без посещения клиники и вовремя обратиться к врачу в случае ухудшения состояния.
Как это работает
Сервис создан на базе интернета вещей (IoT) – программном обеспечении для подключения датчиков, контроллеров и других устройств к облачному хранилищу данных и удаленного доступа к ним.
Новое решение сотового оператора позволяет автоматически передавать данные с медицинских приборов, оснащенных SIM-картами, в облако "МегаФона". Например, при проверке артериального давления, уровня сахара в крови. Целевые и текущие показатели пациента хранятся на платформе в обезличенном виде, персональные данные доступны только врачу.
Кому это будет особенно интересно
"Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа "Мегафона" позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения. Записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему SMS-сообщение с напоминанием", – пояснил директор по маркетингу корпоративного бизнеса "МегаФона" Павел Захаров.
Первым на рынок вывели цифровое решение для пациентов с гипертонией. Доступно два сценария мониторинга. Короткий, рассчитанный на один-три месяца, который позволяет назначить и проконтролировать лечение, корректировать дозировку препаратов. И долгосрочный – для пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение.
Платформа "МегаФона" рассчитана на подключение всего медицинского оборудования, способного передавать данные удаленно, и может выступать единым универсальным интерфейсом для различных медицинских информационных систем. Сервис создан "под ключ" и включает даже обслуживание измерительных приборов.
Теперь государственные и частные медучреждения могут предложить пациентам новую услугу. И решить одну из задач государственного проекта "Цифровая экономика".
"МегаФон" – оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Четырехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla.
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